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ABD'li firmadan kanser ve kalp hastalığına umut veren açıklama

ABD'li firmadan kanser ve kalp hastalığına umut veren açıklama

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon ilaçları, reflü ilaçları, kolesterol ilaçları, antiseptikler ve dezenfektanlar, antibiyotikler, analjezikler, kalp ilaçları, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, diyabet ilaçları, epilepsi ilaçları, antihelmintik ilaçlar, anestezikler, nöroleptik ilaçlar, kortikosteroid ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar, psikostimulanların geldiğini açıkladı.

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