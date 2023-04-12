Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçları gelmiştir.
İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir.
12 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları şunlar:
|CONTRAMAL 50MG
|AĞRI KESİCİ
|CONTRAMAL RETARD 100MG
|AĞRI KESİCİ
|REVOLADE 50MG
|KAN SULANDIRICI
|FEMERA 2.5MG
|ONKOLOJİ İLACI.
|ASACOL 800MG
|Enflamatuvar bağırsak hastalığı
|VALTREX 500MG
|Zona tedavisi
|LATİXA 375MG
|Kolesterol ilacı
|GALVUS 50MG
|Diyabet ilacı
|PROGRAF 1MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|PROGRAF 0.5MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|MYFORTİC 180MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|MYFORTİC 360MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|PEXOLA ER 1.5MG
|Parkinson tedavisi
|CRESTOR 10MG
|Kolesterol ilacı
|DT
|ANTİBİYOTİK
|(TD-VAC) 0.5ML İM
|Difteri ve tetanoz
|DİFTERİ-TETANOZ AŞISI
|Tdap tetanos ve difteri