Bakanlık açıklaması:

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçları gelmiştir.

İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı

12 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları şunlar:

CONTRAMAL 50MG AĞRI KESİCİ
CONTRAMAL RETARD 100MG AĞRI KESİCİ
REVOLADE 50MG KAN SULANDIRICI
FEMERA 2.5MG ONKOLOJİ İLACI.
ASACOL 800MG Enflamatuvar bağırsak hastalığı
VALTREX 500MG Zona tedavisi 
LATİXA 375MG Kolesterol ilacı
GALVUS 50MG Diyabet ilacı
PROGRAF 1MG  (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
PROGRAF 0.5MG  (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
MYFORTİC 180MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
MYFORTİC 360MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 
PEXOLA  ER 1.5MG Parkinson tedavisi
CRESTOR 10MG  Kolesterol ilacı 
DT ANTİBİYOTİK
(TD-VAC) 0.5ML İM Difteri ve tetanoz
DİFTERİ-TETANOZ AŞISI Tdap tetanos ve difteri