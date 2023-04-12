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12 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları şunlar:

Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçları gelmiştir.

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