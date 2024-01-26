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- 5-11 yaş aşılaması Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğinde uygulanacaktır. Yaptırmak isteyenlerin yine Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.

- 12 yaş üzeri önceden aşılı veya aşısız adölesanlara covid-19 (Comirnaty Omicron XBB.1.5) aşısının tek doz yapılması önerilir.

- 5 – 11 yaş önceden aşılı veya aşısız çocuklara covid-19 (Comirnaty-Original/Omicron BA.4-5) aşısının tek doz yapılması önerilir.

29 Ocak 2024 Pazartesi itibariyle aşağıda belirtilen Sağlık Merkezlerimize başvuru yapılabilir.

 65 yaş üstü kişiler  Yüksek riskli Kronik Hastalığı olan kişiler (altta yatan Akciğer, Böbrek, Kalp, Nöroloji hastalığı olanlar,uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları gibi)

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