UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite, toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, KAMUSEN, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yetkililer ve Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı katıldı.

Toplantıda, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekilleri Filiz Besim ve Devrim Barçın’ın yanısıra CTP Milletvekili Ceyhun Birinci yer aldı.