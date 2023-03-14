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Vatandaşların bir çoğu sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizlik belirterek, devlet hastanelerine güvenmediklerini ve özel hastaneleri tercih etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Devlet Hastanelerinde özellikle randevulu sistemin getirdiği zorluklardan yakınan vatandaşlar, tetkik sonuçlarının da geç çıkmasından şikayet etti...

Bunun yanında ülkedeki sağlık hizmetlerinden memnun olan vatandaşlar da yok değil...

Vatandaşlar ne dedi?

Celal Sarı:

"Ben KKTC'de sağlık hizmeti almıyorum. Yıllardır sağlık problemi yaşadığım anda Türkiye'ye gidiyorum. Orada insanlarla çok güzel ilgileniyorlar, gereki tüm tetkikleri yapıyorlar. Hem sağlıklı hem de memnun bir şekilde ülkeme dönüyorum. Buradaki hastanelere sağlam giriyorsunuz, ölünüz çıkıyor. Buradaki hastanelerin kapısından bile geçmiyorum."



Cemal Damdelen:

"Hiç memnun değilim. Hastaneye gidersiniz, ondan oraya, ondan oraya dolaştırılar sizi. Bütün bir gününüzü yersiniz hastanede, sonuçsuz çıkarsınız. Devlet Hastanelerine gitmek eziyet. Bizi mecburen özele yönlendirdiler."



Ayşe Erişen:

"Ben Londra'dan geldim. Ülkeye ilk geldiğimde devlet hastanelerine başvurdum ancak ilgisizlik ve teşhis safhasının çok uzun sürmesi nedeniyle vazgeçerek özele gitmeye başladım. Yıllardır Devlet Hastanelerine uğramadım, uğramayı da düşünmüyorum"



Nihal Ateş:

"Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden memnun değilim. Ben şeker hastasıyım mesela hastanede endokronoloji uzmanı yok. Doktorların çalışma standartlarını düzenlemedikleri için doktorlar kaçıyor. Bu sefer biz mağdur oluyoruz. Özele de gidemiyoruz. Doğru sağlık hizmeti alamamış oluyoruz."



Ülkü Özdirenli:

"Ben ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden memnun değilim. Sabah gidiyoruz Polikliniğe, randevu alıyoruz, numara elimizde, bekliyoruz aniden 'doktor gitti' diyorlar, öyle kalıyoruz. Boşuna beklemiş oluyoruz. Defalarca başımıza geldi. Sistem yok ki sağlık olsun."



Hasan Hüseyin Kahraman:

"Hastanedeki doktorların ilgi ve alakalarından memnunum, yalnız teknik sıkıntılar mevcut. Bir tahlil yaptırıyorsunuz, günlerce sonuç bekliyorsunuz. Bir Emar çektirdim, '10 gün sonra sonucu alabilirsiniz' dediler, hala bekliyoruz. Bunun yanında ilaçlarımı da bulamıyorum. İlgi alakala evet memnunum yalnız bu sorunların da bir an önce giderilmesi gerekiyor"



Ceren Kanal:

"Şu anda hastaneden geliyoruz. Pandemi Hastanesi'nin, çocuk acil olarak değiştirilmesinden memnunuz. Biz 3'üncü 4'üncüdür oraya başvuruyoruz ve gerekli hizmeti de alıyoruz. Tabi bu bizim şansımıza mı böyle yoksa genel de mi böyle bilemiyorum. Bazı konularda ise eksiklik var, tahlil sonuçları mesela geç çıkıyor, genel anlamda da hastane hizmetleri maalesef yeterli değil."



Şener Özdemirağ:

"Ben genel anlamda hastane hizmetlerinden memnunum. Bir de randevu sistemine çözüm bulup, daha da yoluna sokarlarsa hiçbir sıkıntının kalacağını düşünmüyorum"