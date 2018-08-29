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Bilim insanları açıkladı: Uzun yaşamın sırrı tembellik

ABD'de yapılan bir araştırma, düşük enerji gereksinimi duyan canlıların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
Bilim insanları açıkladı: Uzun yaşamın sırrı tembellik

Bilim adamları, yüksek metabolik hıza sahip türlerin yok olma ihtimalinin biraz daha sakin olanlara göre daha fazla olduğunu keşfetti.Biological Science adlı dergide yayımlanan araştırmada elde edilen bulgulara göre tembellik hayatta kalma şansının da artması anlamına geliyor.

Kansas Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi’nden akademisyen Luke Strotz, bu durumun ihtiyaç duyulan enerji oranıyla ilgili olduğunu belirtti. Buna göre düşük enerji gereksinimi daha uzun yaşama ihtimalinde de beraberinde getiriyor.

Bilim insanları, elde edilen bulguların, yok olma tehlikesi altındaki türlerin korunabilmesi için yürütülen çalışmalarda kullanılabileceğini umuyorlar.

Ancak metabolizma ile yok olma riski arasındaki bağlantının belirlenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

İnsanlar söz konusu olduğunda ise düşük enerji kullanımı ya da tembellik uzun vadede türün hayatta kalması için iyi bir seçenek gibi görünse de aslında tehlikeli.

Hareket etmeye programlanmış insanoğlunun tembel bir hayat tarzına teslim olması pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirerek bireylerin yaşam süresini kısaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
BilimUzun YaşamSağlıkHaber
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