Dinçyürek, şu ifadelere yer verdi;

Toplumların sağlık seviyesinin yükseltilmesi anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi ile mümkündür.

İnsan hayatında bebek ve anne sağlığı açısından doğum öncesi, doğum esnası ve sonrasında verdiği sağlık hizmetleri ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli bir role sahip olan ebeler, sağlık hizmetleri ekibinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, aileye istek ve özlemle beklenen birisinin katılmasını sağlayan ve bu olaya tanıklık etmenin gururunu yaşayan ebeler, bu sebeple toplum içinde saygın bir yer edinmiştir.

Böylesine kutsal bir görevi fedakarca yerine getirmeye çalışan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutlarım.