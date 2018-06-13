Bu yiyeceklerden uzak durun

Markete girdiğinizde eliniz ilk olarak abur cubur ürünlere gidiyorsa bunu sınırlandırmanızda fayda var. İnsan sağlığı için oldukla zararlı oldukları bilinen bu ürünler, uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında geliyor. Peki, uzak durmanız gereken yiyecekler hangileri?

Balık konservesi

Marketlerde kutu içinde satılan ton balığı gibi ürünleri çok seviyor olabilirsiniz ama bu zararlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kısa sürede bozulabilecek bu yiyeceklerden uzak durmanız oldukça iyi bir tercih olacak.

Jelibon ve sakızlı yiyecekler

Günümüzde en çok sevilen atıştırmalık ürünlerden birisi olan jelibonlar ve sakızlı gıdalar içerdiği yüksek oranda kimyasallar nedeniyle oldukça zararlı ürünler arasında yer alıyor. Jelatin, sentetik aroma ve renklendiriciler kullanılarak elde edilen bu ürünlerden uzak durmalısınız

Kırmızı fasulye

Kırmızı fasulye (Barbunya) ancak yanlış pişirildiğinde oldukça zararlı bir yiyeceğe dönüşebiliyor. Uzun süre kaynatmadan tüketeceğiniz kırmızı fasulye zehirli olabileceğinden dikkatli olmanız gerekiyor.

Mısır gevreği

Genellikle çoğu kişinin sağlıklı bir besin olarak tükettiği mısır gevrekleri aslında hiç sağlıklı bir yiyecek türü değil. Mısır unu kullanılması nedeniyle içindeki tüm vitamin değerlerini kaybeden ve kiloya neden olan mısır gevreğini az miktarda tüketerek zararlarından korunabilirsiniz.

Çikolatalı drajeler

Renkli çikolatalı drajeleri çok seviyorsanız tüketim konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yoğun kimyasal madde, renklendirici kullanımı ile elde edilen bu drajeler lezzetli olmasına rağmen oldukça zararlı birer yiyecek türü olarak karşımıza çıkıyor.

Siyah zeytin

Oldukça şaşırtıcı bir bitki siyah zeytinler ile ilgili. Dünyada tamamen siyah renkte yetişen siyah zeytin yok bu nedenle sizin hazır bir şekilde aldığınız siyah zeytinler aslında boyanmış birer yeşil zeytin. Daha doğal ve sağlıklı bir seçim için siyah yerine yeşil zeytin seçmelisiniz.

Sporcu içecekleri

Sıkı bir antrenman yapmayanların bu içecekleri tüketmesi kaşıkla şeker yemesi gibi bir şey. Kalorisi ve şeker oranı yüksek bu içecekler, yalnızca ağır spor yapanlar tarafından tüketilmeli. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra bunları içerseniz, yaktığınızın iki-üç misli kaloriyi geri alacaksınız demektir.

Yağsız ürünler

Yağsız, az yağlı ya da yağı azaltılmış ürünler kulağa oldukça sağlıklı geliyor, değil mi? Fakat bu ürünlerin farkına varmadığımız dezavantajları var. Örneğin yağ miktarını azaltmak için hem üründeki sodyum ve şeker oranı arttırılıyor, hem de koyu ve yağlı kıvamı sağlamak için ürüne fazladan koyulaştırıcı kimyasal maddeler ekleniyor. Yağ yemekten korkmayın. Nasıl yağ yediğinize dikkat edin. Katı ve trans yağların aşırı tüketimi sağlıksızdır. Onların yerine bitkisel yağlar ve zeytinyağı tercih edin.

Ekstra 'light' zeytin yağı

Bazı zeytinyağı şişelerinin üzerinde gördüğünüz 'light' yazısı, diyet yaparken yediğiniz ürünlerde yazanlarla aynı anlamda değil. Buradaki anlamı 'çok işlenmiş zeytinyağı'. Bildiğiniz gibi yağlar ne kadar işlenirse o kadar sağlıksız hale dönüşüyor. Peki bu çeşit zeytinyağını nasıl anlarsınız? Cevap basit: Üzerindeki açıklamaları okuyun ve rengine bakın. Renkleri çok açık sarı olacaktır.

Üzüm

Duyduklarınızı sizi şaşırtabilir ama üzüm de zararlı yiyecek türleri arasında yer alıyor. Üzüm çabuk bozulan bir meyve olduğu için marketlerde uzun süre raflarda bekleyen üzümlerin birçoğu kimyasal işlemlerden geçiriliyor. Üzümleri dalından toplandıktan sonra kısa süre içinde tüketmelisiniz.