Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

En faydalı yiyecekler arasında yer alan cevizin, suda bekletildiğinde artan etkileri birçok sağlık sorununa çare oluyor. İşte ceviz suyunun faydaları..

23 Kasım 2022 Çarşamba 21:27
0 Okunma
Ceviz suyu nasıl hazırlanır?



Sağlık açısından birçok faydası bulunan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Peki ceviz suyununda en az ceviz kadar etkisi olduğunu biliyor muydunuzu?

Evinizde kolaylıkla hazırlayacağınız ceviz suyu ile birçok sağlık sorununa karşı koyabilirsiniz.

Ceviz suyu genellikle diyet yapanların sıklıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır ve ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların cevabı..

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz suyunu hazırlamak oldukça basittir. Ceviz içlerini bir suyun içerisinde bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Geceden koyacağınız cevizler sabaha kadar suyun içine geçer ve suyun rengi koyulaşır.

Ceviz suyunun faydaları?

- Ceviz suyu yüksek miktarda protein içerir.

- Hayvansal kaynaklı protein ihtiyacı olanlar bu protein ihtiyacını cevizden alabilir.

- Kolestrol düzenleyici özelliği vardır.

- Ceviz suyunun düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde kalp,damar ve dolaşım sistemi düzene girer.

- Sindirime yardımcı olur

- Omega-3 deposudur

- Antioksidan etkisine sahiptir

- Sağlıklı bir cilt için tüketilebilir.

-Ceviz suyu bedendeki serbest radikalleri düzene sokara yaşlılık belirtilerini azaltmaktadır.

- Yağ yakımını hızlandırır.

- Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Kan şekerini düzenler.

Anahtar Kelimeler:
CevizSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 290 pozitif vaka
Bir haftada 290 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Nöbetçi eczaneler...
Nöbetçi eczaneler...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim