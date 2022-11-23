Sağlık açısından birçok faydası bulunan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Peki ceviz suyununda en az ceviz kadar etkisi olduğunu biliyor muydunuzu?

Evinizde kolaylıkla hazırlayacağınız ceviz suyu ile birçok sağlık sorununa karşı koyabilirsiniz.

Ceviz suyu genellikle diyet yapanların sıklıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır ve ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların cevabı..

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz suyunu hazırlamak oldukça basittir. Ceviz içlerini bir suyun içerisinde bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Geceden koyacağınız cevizler sabaha kadar suyun içine geçer ve suyun rengi koyulaşır.

Ceviz suyunun faydaları?

- Ceviz suyu yüksek miktarda protein içerir.

- Hayvansal kaynaklı protein ihtiyacı olanlar bu protein ihtiyacını cevizden alabilir.

- Kolestrol düzenleyici özelliği vardır.

- Ceviz suyunun düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde kalp,damar ve dolaşım sistemi düzene girer.

- Sindirime yardımcı olur

- Omega-3 deposudur

- Antioksidan etkisine sahiptir

- Sağlıklı bir cilt için tüketilebilir.

-Ceviz suyu bedendeki serbest radikalleri düzene sokara yaşlılık belirtilerini azaltmaktadır.

- Yağ yakımını hızlandırır.

- Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Kan şekerini düzenler.