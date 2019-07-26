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Çocukları güneşten korumanın yolları

Çocuklar yapıları gereği yetişkinlere nazaran dış etkenlerden daha fazla etkileniyor

26 Temmuz 2019 Cuma 12:01
Çocukları güneşten korumanın yolları

Çocuklar yapıları gereği yetişkinlere nazaran dış etkenlerden daha fazla etkileniyor. Bu nedenle bilhassa yaz aylarında çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor. Peki, ama nasıl? Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, çocukları güneşe karşı korurken işinize yarayacak 5 öneri sıralıyor.

Çocukların cildi yetişkinlere nazaran daha fazla hassasiyet taşır. Dolayısıyla güneş yanıklarına karşı da daha yatkınlardır. Bu nedenle çocukları güneş yanıklarına karşı korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini artırabiliyor. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Çocukluk yıllarında maruz kalınan tehlikeli ışınlar cilt kanserine yol açabiliyor

Çok fazla güneşe maruz kalmak kanser riskini arttırabiliyor. Fakat bunun yanında ileri yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak, sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede deri kanseri öyküsünün bulunması, bağışıklık sisteminin azalması, bazı genetik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve daha önceden ultraviyole tedavisi olmak, cilt kanseri olasılığı taşıyabiliyor. Bu nedenle anne babaların çok dikkatli olması, çocuklarını bebeklik döneminden itibaren koruyucu faktörlerle güneşin zararlı etkilerinden koruması gerekiyor.

Çocuklar yapıları gereği yetişkinlere nazaran dış etkenlerden daha fazla etkileniyor. Bu nedenle bilhassa yaz aylarında çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor. Peki, ama nasıl? Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, çocukları güneşe karşı korurken işinize yarayacak 5 öneri sıralıyor.

Çocukların cildi yetişkinlere nazaran daha fazla hassasiyet taşır. Dolayısıyla güneş yanıklarına karşı da daha yatkınlardır. Bu nedenle çocukları güneş yanıklarına karşı korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini artırabiliyor. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Çocukluk yıllarında maruz kalınan tehlikeli ışınlar cilt kanserine yol açabiliyor

Çok fazla güneşe maruz kalmak kanser riskini arttırabiliyor. Fakat bunun yanında ileri yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak, sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede deri kanseri öyküsünün bulunması, bağışıklık sisteminin azalması, bazı genetik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve daha önceden ultraviyole tedavisi olmak, cilt kanseri olasılığı taşıyabiliyor. Bu nedenle anne babaların çok dikkatli olması, çocuklarını bebeklik döneminden itibaren koruyucu faktörlerle güneşin zararlı etkilerinden koruması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çocukGüneşHaberKıbrısYol
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