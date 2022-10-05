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En yaygın kullanılan doğal viagra!

Doğal viagranın bilimsel adı aslında an akışını artıran bir amino asit olan arginindir. Azgın teke otu, PDE5 enzimini inhibe eden bir bitkidir ve bu da viagranın nasıl çalıştığını gösterir. Kırmızı ginseng, pancar ve daha fazlası gibi kan akışına yardımcı olan diğer doğal ilaçları da tercih edebilirsiniz. Hatta arginin içerikli besinleri ereksiyon sağlama sürdürme sorunu hastalığı olan erektil disfonksiyon için de kullanabilirsiniz.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:01
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En yaygın kullanılan doğal viagra!



Erektil disfonksiyonla uğraşmak sinir bozucu ve utanç verici olabilir, ancak bu çok yaygındır. ED'niz varsa doktorunuzla konuşmanız her zaman önemlidir, çünkü kardiyovasküler hastalık veya diyabetik nöropati gibi ciddi sağlık durumlarının bir işareti olabilir.

Yapılan araştırmalara göre her yıl 20’li yaşlarda olan erkeklerin yüzde 20’si erektil disfonksiyon sorunu yaşıyor. Bu insanların çoğu, sertleşmelerine ve sert kalmalarına yardımcı olmak için Viagra gibi ilaçlara yöneliyor. Ancak erektil disfonksiyon için kullanılan ilaçların birçok yan etkisi de olabilir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlamadan önce bazı doğal tedavileri deneyebilirsiniz. Doğal bitkileri kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın!

ARGİNİN İÇERİKLİ BESİNLER

Arginin fasulye, kepekli tahıllar ve hayvansal ürünlerde bulunan bir amino asittir. Birden fazla çalışma, sürekli olarak ED'yi önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve bu da onu en yaygın kullanılan doğal viagra alternatiflerinden biri haline getirdiğini buldu.

Arginin, kas gevşemesini tetikleyen ve penise kan akışının artmasına izin veren bir bileşik olan nitrik oksit (NO) düzeylerini artırır. Artan kan akışı da ereksiyonun hızlanmasına yardımcı olur.

AZGIN TEKE OTU

Azgın teke otu, epimedium adı verilen bir bitki ailesinden gelir. Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında erkeklerde ve kadınlarda cinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır.

Modern araştırmalar azgın teke otunun bir bileşeni olan icariinin, fosfodiesteraz tip-5 (PDE5) enziminin üretimini engellediğini öne sürüyor. Bu, daha fazla ve daha güçlü ereksiyonlara izin verir. Uzmanlar, kardiyovasküler hastalığınız veya meme kanseri gibi östrojene duyarlı sağlık sorununuz varsa, azgın teke otu almamanız gerektiğini belirtiyor.

PANCAR

Uzmanlar pancar için "doğanın Viagra'sı gibidir" diyor. Pancar suyu tüketmek veya pancar suyu takviyesi almak üzerine yapılan araştırmalar, her ikisinin de daha iyi kan akışı sağladığını ortaya çıkardı. Yüksek tansiyonu olan erkeklerin erektil disfonksiyona olma olasılığı iki kat daha fazladır. Pancar suyu, kan basıncı düşürebilir.

Pancar atletik dayanıklılığınızı artırarak seks sırasında daha uzun süre dayanmanıza da yardımcı olabilir.

KIRMIZI GİNGSENG

Asya ginsengi olarak da bilinen kırmızı ginsengi, geleneksel Çin tıbbında erektil disfonksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir köktür.

Modern araştırmalar ve küçük araştırmalar, kırmızı ginseng alan erkeklerin, plasebo alan erkeklere kıyasla daha güçlü bir cinsel dürtüye ve daha az sertleşme sorunlarına sahip olabileceğini gösteriyor.

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