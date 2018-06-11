Erkeklerde ergenlik sürecine dikkat!

Erkeklerde ergenlik belirtileri, değişken olmakla birlikte genellikle 10 ile 15 yaş grubu aralığında ortaya çıkar. Ergenlik dönemi, kızlarda ve erkeklerde farklı yaş gruplarında görülen, kişide çeşitli fiziksel ve ruhsal değişimlere neden olan biyolojik bir süreçtir. Bu süreçte ebeveynlerin çok dikkatli bir biçimde hareket etmesi, ergenlik sürecindeki çocuklarına karşı büyük bir anlayış ve özveri içinde olması gerekmektedir. Erkeklerde ergenlik döneminde görülen fiziksel değişimler kızlara göre daha belirgin bir biçimde ortaya çıkar.

Ergenlik dönemine etki eden asıl unsur hipofizdir. Hormanal dengenin organizatörü sayılan hipofizler erkeklerde ergenlik öncesinde kemiklerin büyümesine neden olur ve bu şekilde ergenlik dönemi başlar. Erkeklerde ergenlik belirtileri arasında ilk sırada testislerin büyümesi yer alır.

Bununla birlikte seste kalınlaşma, boy uzaması vb. birçok değişim de erkeklerde ergenlik belirtileri olarak görülen değişimlere örnek olarak verilebilir.

Erkeklerde ergenlik belirtileri ne zaman başlar sizler için araştırdık, birlikte göz atalım.

Erkekler kaç yaşında ergenliğe girer?

Erkeler, kaç yaşında ergenliğe girer sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Erkeklerde ergenlik belirtilerinin başlaması ile birlikte ergenlik dönemine girildiği anlaşılabilse de, bu yaş grubu genellikle değişkendir. Erkeklerin ergenliğe girme yaşı 10 ile 15 yaş dönemi aralığı olarak verilebilir. Bu dönemde testislerin büyümesi ile birlikte ilk belirtiler başlar. Peki ergenliğe etki eden faktörler nelerdir? Erkeklerde ergenlik dönemini etkileyen etkenler arasında hormonlar, bulunulan çevre, yaşam şartları,kalıtımsal etkiler, aile içi iletişim gibi etkenler yer alır.

Erkeklerde ergenlik belirtilerinin fiziksel ve ruhsal değişimleri nelerdir, hangi belirtiler sıklıkla görülür sorularını sizler için araştırdık. İşte erkeklerde ergenlik belirtilerinin fiziksel ve ruhsal değişimleri…

Ergenlikte yaşanan fiziksel değişimler

Ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda farklı değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin ana sebebi gelişen hormonlardır.

Erkeklerde ergenlik döneminde yaşanan fiziksel değişimler arasında şunlar yer alıyor:

-Erkeklerde ergenlik döneminin ilk belirtisi testislerde meydana gelen büyümedir. Bu durum genellikle 11 ile 12 yaşları arasında görülür. Bu süreçten bir yıl sonra peniste büyüme ve kıllanma gibi belirtiler meydana gelir.

-Erkeklerde ergenlikte görülen diğer bir değişim ise seste görülen kalınlaşmadır. Bu geçici değişiklik ise genel olarak 13 yaşında başlar.

-13 yaş ile birlikle dudakların üstünde, yüzün ve vücudun genelinde tüylenmeler başlar.

-13 ile 15 yaşları arasında boy uzamaya başlar. Bu dönemde erkeklerde ergenlik belirtileri arasında ayaklarda büyüme, kollarda ve bacaklarda uzama da görülür.

-Bu süreçte görülen değişimler arasında ciltte meydana gelen değişimler de örnek verilebilir. Saçlarda yağlanma, yüzde sivilce ve siyah nokta oluşumu bu dönemde sıklıkla görülür.

Ergenlikte yaşanan ruhsal değişimler

Ergenlik döneminde görülen değişimler yalnızca fiziksel değişimler ile sınırlı değil. Bu dönemde görülen ruhsal değişimler hem ergen kişi için hem de ebeveynler için oldukça zorlayıcı bir sürece dönüşebilmekte.

Erkeklerde ergenlik belirtileri arasında yer alan ruhsal değişimler arasında şunlar yer alıyor:

-Testislerin ve penisin büyümesi ile birlikte bu dönemde erkeklik hormonu(androjen) da yükselir. Bu durum erkeklerin ergenlik döneminde cinsel olarak çok daha hızlı bir biçimde uyarılabilmesine yol açar.

-Ergenlik dönemi erkeklerin cinsel olarak kendilerini tanımaya başladıkları bir dönemdir.

-Ergenlik döneminde erkeklerde otoriteye baş kaldırma, söz dinlememe gibi ruhsal değişimler meydana gelir.

-Bu dönemde özellikle ailesi ile arasında büyük sorunlar yaşayan gençler ailesini, yakınlarını ve yaşam şartlarını sıklıkla eleştirir ve hata arar.

-Ergenlik döneminin getirdiği fiziksel ve ruhsal değişimler konusunda ikileme düşen gençler kendi bedenlerine yabancılaşır ve kimlik karmaşasına girebilir.

-Ergenlik döneminde erkeklerde görülen duygusal farklılıklardan birisi de özgüven sorunudur. Kendine güven sorunu yaşayan genç, bu nedenle kaygılı bir ruh hali içindedir.

-Ergenlik döneminde farklı arayışlar içinde olan ergen gencin yeni arkadaşlıklar edinme, farklı ortamlara girme isteği artar.

-Ergenlik döneminde konsantrasyon bozukluğu yaşandığı için okul derslerinde başarısızlıklar görülebilir.

Erkeklerde ergenlik kaç yaşına kadar devam eder?

Erkeklerde ergenlik belirtileri geç başlayabilir, bu durum sıklıkla görülen bir sağlık sorunudur. Erkeklerde genel olarak 10 ile 15 yaşları arasında başlayan ergenlik dönemi ne zaman biter sorusuna birçok sevap verilebilir. Çoğu kişiye göre ergenlik dönemi 18 yaşında bitiyor olarak bilinse de uzmanlara göre bu yanlış bir algıdır. Erkeklerde ergenlik dönemi 25 yaşına kadar devam edebilir. Bu kişiden kişiye göre değişken bir değerdir.

