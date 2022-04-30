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Gizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

İngiltere’de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 16 ülkede tespit edilen gizemli hepatit vakalarıyla ilgili gelişmeleri dünya endişe içinde takip ediyor. Nedeni belirlenemeyen gizemli hepatit vakalarıyla ilgili DSÖ’den ilk tavsiye açıklaması geldi. DSÖ yaptığı açıklamada, her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması gerektiğinin altı çizildi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:52
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Gizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulundu. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.

170 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ

Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi. DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Covid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI AKILLARA COVID-19'U GETİRDİ

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu. (AA)

Son Güncelleme: 30.04.2022 12:56
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