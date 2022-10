Gripten kurtulmanın yolu buradan geçiyor...

Son zamanlarda gribe yakalanan kişi sayısında artış görülüyor. Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Yaşam kalitesinin düşmesine neden olan bu virüsten kurtulmak için çeşitli yöntemler aranmaktadır. Virüsten kurtulmanın en doğru yolu sağlıklı beslenmedir. Ancak bazı şaşırtan yöntemler de grip için etkili sonuçlar vermektedir. Bu yöntemlere rağmen geçmeyen gribiniz varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir.

GRİP BELİRTİLERİ

Ateş yükselmesi

Tıkalı burun veya burun akıntısı

Soğuk terleme, titreme

Bazı kişilerde şiddetli olabilen ağrılar

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Grip temas yoluyla bulaşabildiğinden, hasta kişiyle temas edilmemelidir.

Hastanın kullandığı eşyalardan (havlu, bardak vb…) uzak durulmalıdır.

Gün içinde eller bol su-sabun ile sık sık yıkanmalıdır.

Eller bir süre yıkanmadıysa; yüze, göze, ağza temasta bulunulmamalıdır.

Mutfak tezgahı, lavabo gibi yüzeyler virüs barındırabileceğinden sık sık temizlenmelidir.

Grip olanların maske takması grip enfeksiyonunun diğer insanlara bulaşmasını önleyebilir. Diğer yandan hasta olmayan kişiler de hasta olanların yanına giderken maske kullanmalıdır.

Bulunulan kapalı ortam (iş yeri-okul vb.) sık sık havalandırılmalıdır.

Havaya göre giyinmeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

Gripten korunmanın en önemli yollarından biri de grip aşısı olmaktır.

GRİPTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

AYAKLARINIZI LİMONLA OVUN

Topuk ve ayakların emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olursunuz.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN

C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

BOL SU İÇİN

Gribe yakalanan kişilerin bu virüs için bol su içmesi gerekmektedir. Gün içerisinde içeceğiniz 3 litreye yakın su çok daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

LİMON SUYU, TUZ VE KARABİBER KARIŞIMI YAPIN

1 çorba kaşığı Limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

MANTAR YİYİN

Mantarların griple savaşmanın ve hatta önlemenin yanı sıra çok daha fazla faydası bulunuyor. Kalorileri ve sodyumları düşük olan mantarlar, ayrıca çok fazla kolesterol içermiyor. Birçok çeşitle lezzetlendirebileceğiniz mantarın çorbasını, yemeğini, fırınlanmış halini, salatasını, böreğini ve çok çeşitli hallerini tüketerek gribe karşı güçlenebilirsiniz.

LİMON SUYU GARGARASI YAPIN

2 çorba kaşığı limon suyu ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ TÜKETİN

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin gribe ve diğer üst solunum yolu hastalıklarını engellediği bilimsel olarak da biliniyor. Özellikle çocukların kışın sağlıklı kalabilmek için yeterli miktarda yeşil yapraklı sebze ve meyveleri de yemeleri gerekir. Gribal enfeksiyonlara karşı korunmak için D vitamininin yanı sıra yeterince egzersiz yapmak da önem taşıyor.