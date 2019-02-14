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Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş, D vitamini bakımından bizler için bulunmaz bir nimet...

14 Şubat 2019 Perşembe 16:30
Güneş lekeleri nasıl geçer?

Fakat güneşin vücuda zararları da olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de güneş lekeleri... Bu durumdan muzdaip olanların sıkça sorduğu soru ise "Güneş lekeleri nasıl geçer?" şeklinde...

"Güneş lekeleri nasıl geçer?" sorusu bu problemden rahatsızlık duyanların en çok araştırdığı konu durumunda... D vitamini bakımından oldukça önemli olan güneşin bu duruma nasıl ve neden sebebiyet verdiği merak ediliyor. İşte detaylar...

Güneş lekeleri en sık rastlanan cilt problemlerinden biridir. Genellikle beyaz tenlilerde güneş ışınlarından koruma özelliği bulunan kremlerin kullanılmaması ya da daha çabuk bronzlaşabilmek için düşük faktörlü kremlerin tercih edilmesi sonucunda ciltte kahverengi lekeler oluşmakta ve bu lekeler kalıcı olmaktadır. Bu lekeler sadece beyaz tenlilere özgü değildir.

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Cilt tonunuz koyu olsa da güneş lekeleri sizde de oluşabilir. Bu yüzden güneş lekelerinden korunmak için yaz aylarında sokakta yürüyor olsanız bile güneşe en çok maruz kalan yüz ve kollarınıza 50 koruma faktörlü krem sürmelisiniz.

Güneşte fazla durmanın sonucu olarak ciltte oluşan lekeler genellikle kahverengi, bazı durumlarda ise beyaz renkli olabilmektedir.

Aslında bu lekeler cildimizin kendini güneşten korumak için fazla miktarda salgıladığı melanin birikmesi sonucunda oluşmaktadır. Cildin kendini yenilemesinin yavaşladığı 35 yaş üstü kişilerde daha sık görülmekle birlikte gençler ve ergenlerde de bu sorun yaşanabilmektedir.

Güneş lekeleri nasıl geçer sorusuna lazerli leke tedavisi, kimyasal peeling, mikrodermabrazyon gibi profesyonel dermatolojik tedavi yöntemleri, kozmetik leke giderici kremler ve bazı bitkisel ve doğal yöntemler ile cevap verilebilir.

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