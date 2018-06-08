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Günlük alışkanlıklarımız kanserojen saçıyor

Çağımızın hastalığı kanser günümüzde gitgide çoğalarak sayısını giderek arttırmakta. Kanser neden bu kadar çoğaldı, kanseri hayatımızdan uzaklaştırmak için ne yapmamız gerekir?

08 Haziran 2018 Cuma 16:25
Günlük alışkanlıklarımız kanserojen saçıyor

Çağımızın hastalığı kanser günümüzde gitgide çoğalarak sayısını giderek arttırmakta. Kanser neden bu kadar çoğaldı, kanseri hayatımızdan uzaklaştırmak için ne yapmamız gerekir? Bu soruları merak ediyorsanız Prof. Dr. Erkan topuzun önerilerine muhakkak göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

EVDE SOKAKTA GEZİLEN AYAKKABILARLA GEZMEK

Eğer evde o ayakkabı ile geziliyorsa dışarıda giyilen ayakkabılar çıkarılmalı, başka ayakkabı giyilmeli. Çünkü dışarıdaki ayakkabı eve pestisitleri sokar. Bu durumda kanserin oluşması için en önemli nedendir. Pestisit, tarım ürünleri, kimyasallar ve egzozdan çıkan gazlardır.

HALI TEMİZLİĞİ

Halı bütün pestisitleri tutar. Bu nedenle halı temizliğine çok fazla dikkat etmek gerekir. Halıyı deterjanla temizlemek yerine sirkeli suyla temizlemek bütün pestisitleri temizlemeye yardımcı olacaktır.

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BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANLARI PETROL ÜRÜNÜ, YANİ KANSEROJEN!

Bulaşıkları yıkamış olduğunuz deterjanlar petrol ürünüdür. Yani kanserojendir. Ne kadar yıkanırsa yıkansın çıkmaz bu nedenle bulaşık makinesinden aldığınız bulaşıkları sirkeli ve limonlu suyla silin.

PLASTİK ELDİVENLER YERİNE İZCİ ELDİVENİ

Plastik eldivenler yerine izci eldivenleri kullanın. Çünkü deterjanlar alerjiktir ve ufak dozlarda alındığı takdirde kronik olarak kanserojendir.

DEFNE SABUNU ZEYTİNYAĞI

Devamlı olarak zeytinyağı ve defne sabununu tercih edin. Ellerinizi ve vücudunuzu hakiki zeytinyağı ve defne sabunlarıyla yıkayın.

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