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İftarda nasıl yiyecekler tüketmeliyiz?

Ramazan ayında yaşanan sağlık sorunlarının uzun süren açlığın ardından aşırı yemek yemeyle ilişkili olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tayar, iftarda yenilen yemeklerin ağır olmamasını, az yağlı, yağda kızartılmadan yapılmış yiyecekler seçilmesi gerektiğini kaydetti.

13 Nisan 2021 Salı 10:21
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İftarda nasıl yiyecekler tüketmeliyiz?

Halk arasında orucun bazen zayıflamak için bir alternatif olarak değerlendirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayar, şunları söyledi: "Bu yanlış bir düşüncedir. Gün boyu aç kalarak tek yapılan şey metabolizmayı yavaşlatmaktır ve bu tam tersi zayıflamayı zorlaştırır. İşte bu nedenle amaç Ramazan boyunca da yemek yenen saatlerde öğün sıklığını artırmaktır."

"Buna ek olarak gün boyunca vücut susuz kaldığı için bol bol su içilmeli, mümkün olduğu kadar ağır yemekler ve kızartmalardan uzak durulmalıdır."

Günümüz şartlarında çoğu kişinin özellikle de çalışanların iftarda fazla yemek yiyerek sahura kalkmadığını dile getiren Tayar, "Başka bir grup da sahurda fazla yemek yiyorlar. Her ikisi de yanlış, çünkü bütün gece ve bütün gün boş kalan midede asit salgısı artacak ve bu da çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açacaktır. " dedi.

Bunun dışında açlık, kan şekerinin düşmesi, tansiyonun azalması gibi sorunlarla da karşılaşılacağını dile getiren Tayar, "Uyku sırasında sindirim yavaşlayacağı için, sahurda çok yemek sindirim sistemini zorlayacaktır." dedi.

Tayar, iftarda, özellikle ‘iftariye' adı altında yenen şarküteri ağırlıklı ürünlerin, hamur işi yiyeceklerin, tatlıların yüksek kalorili olmaları nedeniyle oruç tutanlarda kilo artışına neden olduğunu söyledi.
Tayar şöyle devam etti: "Kilo artışına bağlı olarak kan yağlarında ve tansiyonda da artış gözleniyor. İftardan sonra ve sahurdan sonra açığı kapatma amacıyla fazla ve sık aralıklarla içilen sigara ise kandaki oksijen oranını düşürürken, dolu olan midenin hızlandırdığı sindirim işlemi sırasında da oksijen harcandığı için, sigaranın zararını bir kat daha artırıyor."
Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Ramazan pidesi hakkında Tayar, "Fırından yeni çıkmış sıcak pide sindirimi en zor besinlerin başında geliyor. Eğer pideden vazgeçemiyorsanız az oranda tüketmenizi tavsiye ederim." dedi.

Tayar, iftar ve sahurda yenilebilecek gıdaları da şöyle sıraladı: "Yemeğe ılık, hafif bir çorbayla başlanmalıdır. Ana yemek olarak etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği tercih edilebilir. Yoğurt ve meyve veya tatlı olarak sütlü tatlılar olabilir."

"Sahurda; protein içeriği fazla olan gıdalardan yumurta, süt, yoğurt, peynir tüketilmelidir. Kahvaltı şeklinde bir öğün olabilir. Bol sıvı alınmalıdır. Meyve yenilebilir. Fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir."

Tayar, "Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi artacağından metabolik hız düşer ve halsizlik, baş ağrısı görülür." dedi.

Son Güncelleme: 13.04.2021 10:33
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