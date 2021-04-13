İftarda nasıl yiyecekler tüketmeliyiz?

Halk arasında orucun bazen zayıflamak için bir alternatif olarak değerlendirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayar, şunları söyledi: "Bu yanlış bir düşüncedir. Gün boyu aç kalarak tek yapılan şey metabolizmayı yavaşlatmaktır ve bu tam tersi zayıflamayı zorlaştırır. İşte bu nedenle amaç Ramazan boyunca da yemek yenen saatlerde öğün sıklığını artırmaktır."

"Buna ek olarak gün boyunca vücut susuz kaldığı için bol bol su içilmeli, mümkün olduğu kadar ağır yemekler ve kızartmalardan uzak durulmalıdır."

Günümüz şartlarında çoğu kişinin özellikle de çalışanların iftarda fazla yemek yiyerek sahura kalkmadığını dile getiren Tayar, "Başka bir grup da sahurda fazla yemek yiyorlar. Her ikisi de yanlış, çünkü bütün gece ve bütün gün boş kalan midede asit salgısı artacak ve bu da çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açacaktır. " dedi.

Bunun dışında açlık, kan şekerinin düşmesi, tansiyonun azalması gibi sorunlarla da karşılaşılacağını dile getiren Tayar, "Uyku sırasında sindirim yavaşlayacağı için, sahurda çok yemek sindirim sistemini zorlayacaktır." dedi.