İftarda nasıl yiyecekler tüketmeliyiz?

Halk arasında orucun bazen zayıflamak için bir alternatif olarak değerlendirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayar, şunları söyledi: "Bu yanlış bir düşüncedir. Gün boyu aç kalarak tek yapılan şey metabolizmayı yavaşlatmaktır ve bu tam tersi zayıflamayı zorlaştırır. İşte bu nedenle amaç Ramazan boyunca da yemek yenen saatlerde öğün sıklığını artırmaktır."
"Buna ek olarak gün boyunca vücut susuz kaldığı için bol bol su içilmeli, mümkün olduğu kadar ağır yemekler ve kızartmalardan uzak durulmalıdır."
Günümüz şartlarında çoğu kişinin özellikle de çalışanların iftarda fazla yemek yiyerek sahura kalkmadığını dile getiren Tayar, "Başka bir grup da sahurda fazla yemek yiyorlar. Her ikisi de yanlış, çünkü bütün gece ve bütün gün boş kalan midede asit salgısı artacak ve bu da çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açacaktır. " dedi.
Bunun dışında açlık, kan şekerinin düşmesi, tansiyonun azalması gibi sorunlarla da karşılaşılacağını dile getiren Tayar, "Uyku sırasında sindirim yavaşlayacağı için, sahurda çok yemek sindirim sistemini zorlayacaktır." dedi.
Tayar, iftar ve sahurda yenilebilecek gıdaları da şöyle sıraladı: "Yemeğe ılık, hafif bir çorbayla başlanmalıdır. Ana yemek olarak etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği tercih edilebilir. Yoğurt ve meyve veya tatlı olarak sütlü tatlılar olabilir."
"Sahurda; protein içeriği fazla olan gıdalardan yumurta, süt, yoğurt, peynir tüketilmelidir. Kahvaltı şeklinde bir öğün olabilir. Bol sıvı alınmalıdır. Meyve yenilebilir. Fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir."
Tayar, "Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi artacağından metabolik hız düşer ve halsizlik, baş ağrısı görülür." dedi.