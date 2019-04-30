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Karın ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri var!

Bağırsak hastalıkları, inflamatuvar bağırsak olarak bilinen mide ve bağırsaklarda meydana gelen sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıklardır. Peki, Bağırsak hastalıkları için hangi bölüme gidilir? İşte bilinmesi gerekenler...

30 Nisan 2019 Salı 09:01
Karın ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri var!
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Bağırsak hastalıkları; karın ağrısı, ishal, mide bulantısı, yorgunluk gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Akut veya kronik durumlar ve kabızlık, divertiküler hastalık ve irritabl bağırsak sendromu dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları kapsayan bağırsak hastalıkları için hangi bölüme gidilir? İşte cevabı…

BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TANIMI

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Bağırsak hastalıkları Onikiparmak bağırsağından (duodenum) rektuma kadar bağırsakların herhangi bir bölümünü (ince veya kalın bağırsak) etkileyen hastalıklardır. Terim, akut veya kronik durumları kapsar ve kabızlık, divertiküler hastalık ve irritabl bağırsak sendromu dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkları kapsar.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Bağırsak hastalığı olanların hastanelerin Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji polikliniklerinden randevu almaları gereklidir.

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Karın Ağrısı
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