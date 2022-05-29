Koronavirüsten güzel haber!

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından açıklanan son tablo ile birlikte vaka sayıları üç gün üst üste binin altında yer alırken, toplu ulaşımda Maske zorunluluğu kalktı.



BAKAN KOCA AÇIKLADI... COVID-19'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ: TOPLU ULAŞIMDA MASKE KALKTI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.



28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 138 bin 752 olarak açıklarken, 966 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 104 olarak açıklanmıştı.