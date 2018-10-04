Sağlık Bakanlığı: Lefkoşa trenyolu polikliniği aralıksız hizmet veriyor

Hafta içi her gün sabah 07.45’den, 15.45’e kadar hizmet verilen poliklinikte hafta içi gece 23.00’ e kadar bir pratisyen hekim ve ekibi nöbetçi olarak kalıyor.

Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Saffet Tanul, poliklinikte 13 hemşire, 12’si sürekli, 2’si ise belirli günlerde gelen 14 doktorun hizmet verdiğini kaydetti.

Tanul, “Bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru, 3 diş doktoru, bir dâhiliye uzmanı, bir kulak burun uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, 4 pratisyen hekim, eczanede 3 personel, laboratuvarda 2 personel görev yapıyor. Haftanın belirli günleri göz doktoru ve cildiye doktoru da hasta bakıyor” dedi.

Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’nde hastaların ayaktan tanı ve tedavisinin yanında Lefkoşa bölgesindeki köylere doktor, hemşire ve eczane görevlileri gönderildiğini belirten Tanul, bölgedeki hastaların ayaktan tanı ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tanul, polikliniğe gelemeyecek hastaların hemşireler tarafından ziyaret edilerek tedavi edildiğini, yatalak hastalarınise özel eğitimli hemşireler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Tanul, evde ziyaret edilerek bakılan ortalama 80 hastalarının olduğunu belirtti.

Poliklinikte aynı zamanda kolon kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri taramaları rutin olarak yapılıyor. Çocuklara aşı uygulaması yapılarak aileler bilgilendiriliyor.

Doğum kontrol uygulamaları yapılarak hastalar bilgilendiriliyor. Doğum sonrası emzirme danışmanlığı yapılıyor. Kemik erimesi, Diyabet hastalarının bilgilendirilmesi yanında, tütün bağımlılığı ve tütün bağımlılığından kurtulmak için de destek sağlanıyor”

TAK