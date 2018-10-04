Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94497
ALTIN
238.488
DOLAR
6.1989
STERLİN
8.0557
EURO
7.1305
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Sağlık Bakanlığı: Lefkoşa trenyolu polikliniği aralıksız hizmet veriyor

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nin uzman doktor ve hemşire kadrosu, eczanesi ve laboratuvarıyla hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:57
Sağlık Bakanlığı: Lefkoşa trenyolu polikliniği aralıksız hizmet veriyor

Hafta içi her gün sabah 07.45’den, 15.45’e kadar hizmet verilen poliklinikte hafta içi gece 23.00’ e kadar bir pratisyen hekim ve ekibi nöbetçi olarak kalıyor.

Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Saffet Tanul, poliklinikte 13 hemşire, 12’si sürekli, 2’si ise belirli günlerde gelen 14 doktorun hizmet verdiğini kaydetti.

Tanul, “Bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru, 3 diş doktoru, bir dâhiliye uzmanı, bir kulak burun uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, 4 pratisyen hekim, eczanede 3 personel, laboratuvarda 2 personel görev yapıyor. Haftanın belirli günleri göz doktoru ve cildiye doktoru da hasta bakıyor” dedi.

Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’nde hastaların ayaktan tanı ve tedavisinin yanında Lefkoşa bölgesindeki köylere doktor, hemşire ve eczane görevlileri gönderildiğini belirten Tanul, bölgedeki hastaların ayaktan tanı ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tanul, polikliniğe gelemeyecek hastaların hemşireler tarafından ziyaret edilerek tedavi edildiğini, yatalak hastalarınise özel eğitimli hemşireler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Tanul, evde ziyaret edilerek bakılan ortalama 80 hastalarının olduğunu belirtti.

Poliklinikte aynı zamanda kolon kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri taramaları rutin olarak yapılıyor. Çocuklara aşı uygulaması yapılarak aileler bilgilendiriliyor.

Doğum kontrol uygulamaları yapılarak hastalar bilgilendiriliyor. Doğum sonrası emzirme danışmanlığı yapılıyor. Kemik erimesi, Diyabet hastalarının bilgilendirilmesi yanında, tütün bağımlılığı ve tütün bağımlılığından kurtulmak için de destek sağlanıyor”

TAK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıLefkoşa Trenyolu Polikliniği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekran karşısında geçirilen süre azaldıkça kavrama yeteneği artıyor
Ekran karşısında geçirilen süre azaldıkça kavrama yeteneği artıyor
Gelecekte herkes miyop olacak!
Gelecekte herkes miyop olacak!
Kansızlık kalp ritim bozukluğunu tetikleyebilir
Kansızlık kalp ritim bozukluğunu tetikleyebilir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim