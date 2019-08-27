Sıcaklarda bu hatalar kalbe zarar veriyor!

1 – Sıcak saatlerde dışarıda bulunmak: Özellikle saat 11:00 ve 15:00 arasında mümkün olduğunca dışarıda kalınmamalıdır; bu saatlerde egzersiz yapmak aşırı sıcak nedeniyle daha risklidir.

2 – Yetersiz su içmek: Yeterli miktarda su içmek, kalbin yeterli kanı pompalaması için gereklidir. Sıcak havada, özellikle egzersiz yaparken kaybedilenden daha fazla su içilmelidir.

Uzm. Dr. Güliz Erdem

3 – Alkol ve kafeini fazla tüketmek: Vücut için en iyi sıvı sudur. Kafein içeren içecekler, idrar söktürücü özellik de göstererek daha fazla sıvı kaybedilmesine sebep olabilir. Sporcu içecekleri, elektrolit içermeleri nedeniyle sıcak havada yoğun egzersiz yapanlar için faydalı olabilir, ancak içerikleri şeker ve kalori açısından genellikle yüksek olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

4 – Koyu renk ve sıcak tutan kıyafetler giymek: Açık renk kıyafetler güneş ışığını yansıtır. Hafif dokulu kıyafetler ise vücut ısının vücut içinde hapsolmasına engel olur.

5 – Derin ve aşırı sıcak/soğuk sularda yüzmek: Yüzme, tüm vücudu çalıştıran nadir aktivitelerden biridir. Kalp hızını, kan basıncını düşürür; solunum ve dolaşıma faydası olur. Kalp hastaları, sadece 26-33 derece sıcaklığında yüzmeliler. Daha soğuk veya sıcak, kalbin fazla çalışmasına sebep olur. Kalp ameliyatı olan kişilerin göğüs kemik ve kasları iyileşene kadar en az 10-12 hafta beklemeleri; öncesinde ise doktorlarının iznini almaları önemlidir. Öte yandan yüzerken göğüs kafesine basınç olmaması için sığ bölgeleri tercih etmeleri gerekir.

6 – Sıcak ve nemli havada aşırı fiziksel aktivitede bulunmak: Yüksek sıcaklıkta aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır. Serin yerlerde, kapalı alanlarda egzersiz yapılmalıdır.

7 – Vücudun verdiği uyarıları dinlememek: Vücudunuzu tanıyıp, dinlediğiniz zaman size neye ihtiyacı olduğunu genelde söyler. Yaz aylarında susamaya gerek olmadan sık su için, sıcak havaya uyum sağlayana kadar kendinizi zorlamayın. Susama, baş ağrısı, kas krampları, idrarın az ve koyu renkli olması, ağzınızın kuruması gibi susuz kalmanın başlangıçtaki uyarılarını göz ardı etmezseniz daha ciddi sorunlara yol açmadan önlem almış olursunuz.