Testlerdeki bu değere dikkat!

WBC sayısı vücudunuzdaki gizli enfeksiyonları tespit edebilir ve doktorları, otoimmün hastalıklar, immün yetmezlikler ve kan hastalıkları gibi teşhis edilmemiş tıbbi durumlara karşı uyarır. Peki, WBC nedir? WBC yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını öğrenmek için haberimizi okumanız yeterli..

WBC NEDİR?

Lökositler olarak da adlandırılan WBC’ler, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu hücreler, vücudu istila eden bakterilere, virüslere ve mikroplara saldırarak enfeksiyonlara karşı savaşır. Beyaz kan hücreleri kemik iliğinde üretilir, ancak kan dolaşımında dolaşır.

Beyaz kan hücresi (WBC) sayısı vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını ölçen bir testtir. Bu test genellikle tam kan sayımı (CBC) ile birlikte bulunur. “Beyaz kan hücresi sayımı” terimi, daha genel olarak vücudunuzdaki beyaz kan hücresi sayısını belirtmek için kullanılır.

Birkaç çeşit beyaz kan hücresi vardır ve kanınız genellikle her türün bir yüzdesini içerir. Bununla birlikte, bazen beyaz kan hücresi sayınız sağlıklı aralıktan düşebilir veya yükselebilir. Normal bir insanda bulunması gerek lökosit sayısı her mikro litrede 4,500 ve 10,000 hücre arasındadır.

WBC SAYIMININ AMACI

Normalden daha yüksek veya daha düşük sayıda WBC’ye sahip olmak, altta yatan bir durumu gösterebilir. Bir WBC sayısı vücudunuzdaki gizli enfeksiyonları tespit edebilir ve doktorları, otoimmün hastalıklar, immün yetmezlikler ve kan hastalıkları gibi teşhis edilmemiş tıbbi durumlara karşı uyarır. Bu test ayrıca doktorların kanserli kişilerde kemoterapi veya radyasyon tedavisinin etkinliğini izlemelerine yardımcı olur.

WBC TÜRLERİ

Lökositler olarak da adlandırılan WBC’ler, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu hücreler, vücudu istila eden bakterilere, virüslere ve mikroplara saldırarak enfeksiyonlara karşı savaşır.

Beyaz kan hücreleri kemik iliğinden kaynaklanır, ancak kan dolaşımında dolaşır. Beş ana tip beyaz kan hücresi vardır:

– Nötrofiller

– Lenfositler

– Eozinofiller

– Monositler

– Bazofiller



YÜKSEK WBC NE ANLAMA GELİR?

Yüksek beyaz kan hücresi miktarı ya da lökositoz, anemi, enfeksiyonlar, alerjiler, sistemik hastalıklar, romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklar, yanıklardan dolayı zarar görmüş dokular, lösemi ve fiziksel ya da duygusal stresten dolayı meydana gelir. Heparin, kortikosteroid, kinin ilaçlar ve nöbet önleyici ilaçlar da WBC' yi yükseltebilir. Yeni doğmuş bir bebek doğduğu gün 9000 ile 30000m/mm3 aralığında yüksek beyaz kan hücresine sahiptir. İki hafta içinde, bu miktar normal yetişkin oranına düşer. Lökositoz hamilelik sırasında da çok yaygındır

DÜŞÜK WBC NE ANLAMA GELİR?

Düşük beyaz kan hücresi miktarı ya da lökopeni kemoterapi, radyoterapi, aplastik anemiden ve lupus, dalak hastalığı, karaciğer hastalıkları ve viral enfeksiyon gibi otoimmum hastalıklardan kaynaklanabilir. vitamin ve bakır ve çinko gibi mineral eksiklikleri de lökopeniye yol açabilir. Lökopeni myelodisplastik sendromu gibi bazı kemik iliği hastalıklarının sonucu olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan (immunosupresif) ilaçlar, bazı antibiyotikler, antitiroid ilaçlar, diyüretik (idrar söktürücü) ilaçlar ve kemoterapi ilaçları da lökopeniye sebep olabilir. Düşük kan hücresi miktarı vücudu bakteriyel, viral ve mantarsal enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakarak, zayıf düşmüş bir bağışıklık sistemine neden olur.