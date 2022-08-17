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Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler

Protein alımınızı artırmanın yollarını mı arıyorsunuz? Kas yapmak veya kilo vermek için belirli bir günlük protein hedefine ulaşmaya çalışıyorsanız, hangi meyvelerin protein açısından yüksek olduğunu merak edebilirsiniz. Mevcut birçok mükemmel kaynak vardır ve meyvede bulunan küçük miktarlardaki protein, genel tüketiminizde büyük bir fark yaratmasa da size ekstra bir protein takviyesi sağlayabilir.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:56
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Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler


Diyetinize meyveleri dahil etmek ayrıca vitamin, mineral, lif ve sağlığı geliştirici bitki besinleri alımınızı tamamlamanın harika bir yoludur. Meyveler kas geliştirici gıdalar olarak kabul edilemez. Protein gereksinimlerinizin çoğunu karşılamak için, öğünlerinize yüksek proteinli gıdalar eklemelisiniz.

PROTEİN ZENGİNİ MEYVELER

MUZ

Muzda iyi miktarda protein bulabilirsiniz: Dilimlenmiş muzla dolu bir fincan bu makro besin maddesinin yaklaşık 1,6 gramını içerir. Meyve, lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu da onu en zorlu egzersizler için bile harika bir enerji kaynağı yapar. Muz ayrıca önemli miktarda B6 vitamini, C vitamini ve potasyum içerir.

PORTAKAL

Bir orta boy taze portakal, yaklaşık 1 g protein içerirken, bir fincan taze soyulmuş portakal 2 gr'a kadar protein sağlar. Bu meyve kalorisi düşüktür ve lif, A vitamini, C vitamini ve kalsiyum bakımından yüksektir.

AVOKADO

Protein oranı yüksek meyveler hakkında düşünürken, avokado şansınızın aklınızın ucundan geçmez. Bununla birlikte, bu yeşil, kremsi meyve şaşırtıcı miktarda bu makro besin içerir. Fincan başına neredeyse 3g. Avokado sodyum ve karbonhidrat bakımından düşüktür, bu nedenle düşük karbonhidratlı diyete kolayca sığabilir ve mükemmel bir sağlıklı yağ, prebiyotik lif ve potasyum kaynağıdır.

GUAVA MEYVESİ

Yüksek proteinli meyve söz konusu olduğunda, guava birinciliği alır. Bardak başına neredeyse 4.2 g protein içerir ve bu da onu etrafındaki en protein açısından zengin meyvelerden biri yapar. Guava, çoğunlukla Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilen tropikal bir meyvedir. Gevrek dokusu ve armut ve çilek karışımını andıran tatlı tadıyla bilinir. Guava harika bir lif, C vitamini ve potasyum kaynağıdır.

KİVİ

Kivi, smoothie'lere ve meyve salatalarına egzotik bir dokunuş katan ferahlatıcı, hafif asidik lezzetleriyle bilinir. Belki de daha az bilinen bir gerçek, bu egzotik meyvenin protein açısından yüksek olması ve tek bir kapta neredeyse 2.1 g sağlayabilmesidir. Kivilerin kalorisi düşüktür ve potasyum, C vitamini, E vitamini ve K vitamini gibi mikro besinler bakımından yüksektir.

KAYISI

Bir kâse dilimlenmiş taze kayısı yaklaşık 2,2 gram protein içerirken, bir kâse kuru kayısı bu önemli makro besin maddesinin yaklaşık 5 gramını sağlar. Kayısı ayrıca düşük kalorili olduğundan kilo vermek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Kayısı A vitamini, C vitamini, E vitamini, karotenoidler, potasyum ve çinko bakımından zengindir.

BÖĞÜRTLEN

Güçlü asidik aroması herkesin hoşuna gitmese de böğürtlen en sağlıklı meyvelerden biridir. Bir fincan çiğ böğürtlen yaklaşık 2 gr. protein içerirken, neredeyse 8 gr. lif içerir ve 7 gr'dan az şeker sağlar. Böğürtlen ayrıca manganez, magnezyum, C vitamini ve K vitamini açısından da zengindir.

Son Güncelleme: 17.08.2022 13:03
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