Tarım sektöründe zincirleme birçok sorun yaşandığına dikkati çeken Şahali, “devlet önce her maliyeti mühendisleri ile belirlemeli sonra muhataplarla müzakereye geçmeli” dedi.

Şahali, şunları söyledi:

“Et konusunda spekülatif bir durum söz konusu. Hayvancı mandırada hayvanının bir kilo etinin kaç para olduğunu çok iyi bilir ancak yanıltabilir. Devletin Hayvancılık Dairesi ise öyle değildir. Mühendisler kuruşu kuruşuna maliyeti hesaplar ve bilir. Devlet şimdi şunu yapmalı. Bir litre sütün üretilebilmesi için bir hayvan nasıl beslenmeli ve maliyeti nedir? Onu hesaplamalı. Ardından muhataplarıyla bunu müzakere etmeli. Ben bir kasapta 450 TL, bir markette ise 770 TL gördüm etin kilosunu. Bu sorgulanmalı. Neden bu kadar fark var. Bu tamamen kâr marjından mı kaynaklı yoksa o et markete gelene kadar giderler mi artıyor? Bunu devlet hesaplamalı. Bu hesaplar doğrultusunda oluşabilecek diğer maliyetleri de ön görerek azami bir fiyat belirlenmeli. Satabilen satsın, satamayan satmasın. Sonra o satamayanlar incelenmeli, sübvansiye edilmeli. Ürünler, halkın alabileceği fiyatta olmalı. Öncelik bu olmalı”

Sektörlerin ayakta kalabilmesi için ve tüketicinin de her ürüne erişebilmesi için adımlar atılabileceğini vurgulayan Şahali, ‘Bakanlar Kurulu toplandı bu konu konuşuldu, tek kelime edilmedi. Artık bazı şeylerin cidden önüne geçilmesi gerekiyor’ diye konuştu.

“Narenciye üreticisine de müjde verildi ama ürün hala dalında”

Narenciye Üreticisinin de büyük sorunları olduğuna vurgu yapan Şahali, narenciyenin hala dalında olduğunu, toplanmadığını ve ihracatın başlamadığını vurguladı. ‘Halkın kahramanı Başbakan üreticiye gitti, müjde verdi’ diyen Şahali, o müjde sonucunda da hiçbir şey olmadığını, üreticinin şu an isyanda olduğunu kaydetti.

“Süt mandıradan 18 TL’ye çıkıyor”

Süt fiyatlarıyla ilgili de konuşan Şahali, ‘süt aslında pahalı değil’ dedi. Mandıradan sütün 18 liraya çıktığını ama piyasada 40 TL olduğunu anlatan Şahali, “burada da Ünal Üstel’i kahraman ilan ettiler. Süt ucuzladı dedi. Marketlerde bir ucuzlama yok. Koop-Süt devletinmiş gibi davranıyorlar. Hayır değil. Koop-Süt 40 TL fiyatı belirlerken neye göre bunu yaptı? Kar marjı mı yoksa maliyetleri mi yüksek?” diye konuştu.