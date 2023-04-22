Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Rum vatandaşı olmadığı belirtilen ancak uyruğu açıklanmayan bir kişinin doktor kimliğine bürünerek yaşlı bir kadını dolandırmaya çalışırken yakayı ele verdiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre 78 yaşındaki kadını telefonla arayan 57 yaşındaki bir şahıs, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde ortopedi doktoru olduğunu söyleyerek, yaşlı kadının kızının bacağını kırdığı için hastaneye kaldırıldığını, hemen ameliyat edilmesi, bunun için de 90 bin Euro ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşma sürerken eve giren kızı, yaşlı kadının dolandırılmaya çalışıldığını anlayarak polisi aradı. Güney Kıbrıs’ta oturma izniyle ikamet ettiği anlaşılan şahısla telefon görüşmesini sürdüren kadın, nakit para verebileceğini söyledi.

Bunun üzerine kadının kablolu telefondan cep telefonuna geçmesini ve bağlantıyı koparmamasını isteyen şahıs parayı teslim etmek ve ameliyat için rıza belgesini imzalamak üzere buluşulacak yeri söyledi. Kadının buluşma yerine gidip parayı teslim etmesiyle birlikte sahte doktoru yakalayan polis Rum halkından, bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istedi.