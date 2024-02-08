Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili olarak manşetinden yer verdiği haberinde, skandalla ilgili olarak 15 kişinin tutuklanmasının ardından soruşturma memurlarının merceğinde şimdi de bir avukatlık bürosu ile turizm ofisi yanı sıra başka Kıbrıslı Rumların da bulunduğunu belirtti.

Skandal çerçevesinde muhaceret dairesine yüzlerce sahte belge sunulduğunu kaydeden gazete, uluslararası boyutlara sahip çetenin Hintli liderinin eşinin Portekiz’den Güney Kıbrıs’a iade edileceğini anımsattı.

Aralarında Hintli çete liderinin de bulunduğu 21 kişinin aranmakta olduğunu kaydeden gazete, çeteyle ilgili ifşaatların çığ şeklini almaya başladığını kaydetti.

Rum polisinin soruşturma memurlarının araştırmalarının, olaya Kıbrıslı Rumların karıştığını da gösterdiğini yazan gazete, 2017 yılının aralık ayından 2020 yılının ocak ayına kadar yapılan 133 sahte evliliğin 107’sinin Aradip belediyesi, 25’inin Lefkoşa Rum Belediyesi, bir tanesinin de Livadya belediyesinde kıyıldığını kaydetti.

Tutuklanan 15 kişiden Güney Kıbrıs’ta bulunan 13 kişinin göz altı sürelerinin uzatılması için dün yeniden mahkemeye çıkarıldığını ve mahkeme tarafından sekiz gün daha gözaltında kalmalarına karar verildiğini belirten gazete, Aradip belediyesinde kıyılan 70 sahte nikahın kıyılmasına arabuluculuk yaptığı gerekçesiyle avukatlık bürosundan bir kişinin de sorgulanmasının beklendiğini belirtti.

Rum polisinin işveren olarak beyan edilen şirketlerden üçünün müdürü olan bir Kıbrıslı Rum aleyhinde de tutuklama emri çıkardığını kaydeden gazete, olaya başka Kıbrıslı Rumların da karıştığının düşünüldüğünü öte yandan Lefkoşa Rum kesiminde faaliyet gösteren bir turizm ofisinin olaya müdahil olmasının da şüpheli olarak addedildiğini ve buradan sahte sigorta belgeleri ile uçak biletleri verildiğini ifade etti.

Şu ana kadar olayla ilgili olarak 95 ifade alındığını ve 100 ifade daha alınmasının beklendiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 13 kişinin Hindistan, Pakistan ve Bangladeşli olduklarını, bunların 10’unun damat, 1’inin ise bir Portekiz vatandaşıyla sahte nikah kıyan bir gelin olduğunu, geriye kalan 2 Hintlinin de her sahte evlilik için 5-10 bin Euro para alan suç örgütü üyeleri olduğunu ekledi.

Haravgi ise haberinde, polisin şu ana kadarki araştırmalarından ortaya çıktığı üzere söz konusu çetenin saadet zinciri şeklinde çalıştığının görüldüğünü belirtti.

Polisin merceğinde konuyla ilgili 240’ten fazla dosya bulunduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, mahkemede ifade edilenlere göre örgütün çalışmaya Portekiz ve Letonya’da iki işverenle başladığını ve yayıldığını, çünkü işe alınan gelinlerin bunun akabinde sırasıyla 500 Euro’luk komisyon karşılığında aday gelinler bulmaya çağrıldıklarını belirtti.

Gazete aynı şeyin Güney Kıbrıs’taki damatlar için de geçerli olduğunun görüldüğünü ve bunların çoğunun Hintli olduğunu da ekledi.