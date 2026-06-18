Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, soruşturmayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklanarak teminata bağlandığını belirtti. Mahkeme huzurundaki zanlıların da aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı E.K.’nin, annesi G.A. aracılığıyla S.Ö. ve A.Y.A.’ya 15 bin TL vererek sahte ikametgâh belgesi ve kira sözleşmesi temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların söz konusu sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylattıktan sonra, sahte ikamet belgelerini Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, E.K.’nin aftan yararlandığını, G.A.’nın ise çalışma izinli olduğunu ifade etti ve mahkemeden uygun bir teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 900’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına şart koşarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.