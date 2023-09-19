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NELER YAŞANDI? 22 yaşındaki futbolcunun sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edilmişti.

"LİGE ZARAR VERDİ" Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.

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MLS ekibi CF Montreal 'in orta saha futbolcusu Matko Miljevic 'in sahte isimle başka takımda forma giydiği iddialarıyla başı dertte. MLS'ten yapılan açıklamada iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

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