Haziran 2023 ayı içerisinde Girne’de, J.H.P. (E-41)’nin dolandırmak kastıyla KKTC’de çalışabilmeleri için yurt dışında bulunan dört ayrı şahsa ön izin çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunduğu belirlendi.
Şahsın, bir kişiden sahtekârlıkla toplam 16.000 Euro nakit para temin ettiği ve ardından WhatsApp uygulaması üzerinden sahte ön izin belgeleri düzenleyerek ilgili kişiye gönderdiği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada J.H.P. tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.