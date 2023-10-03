CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Devam eden soruşturmalarla ilgili bilgi veremeyceğini, konunun Polis'te ve yargıda olduğunu belirten Gardiyanoğlu, rakamlarla ilgili bilgiler paylaşacağını kaydetti.

440 Eczacıdan sadece 291'inin Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli olduğunu belirten Gardiyanoğlu, 950'ye yakın serbest hekimin de 92 tanesinin Sosyal Sigortalarla sözleşmeli olduğunu kaydetti. Bu kapsamda tüm doktor ve eczacıların aynı kefeye konulaması gerektiğini dile getiren Garidyanoğlu, doktor ve eczacılara yönelik yapılan linç girişimini doğru bulmadığını kaydetti.

"Biz kimseyi hedef göstermedik"

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

13 Eylül'de ilk kez tarafımızdan Polis'e şikayet gitti. aynı gün Polise sistemlerimize erişebilmeleri için tam yetki verildi ve özel soruşturma birimi kuruldu. Kamuoyunda çıkan "Sosyal Sigortalar liste verdi, hedef gösterdi" söylemleri tamamen yanlıştır. Bugüne kadar tek bir kez Polisi aradım. Bir daha Polisle görüşmemiz olmadı biz de konuyu basından takip ediyoruz.

"Bir önceki aya göre 6 buçuk milyon farkımız var"

Konunun rakamsal boyutunun da çok tartışıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, "13 Eylül'den bu yana İlaç ve Eczacılıkla ilgili Sosyal Sigortaların yapılma ödeneği bir önceki aya göre 6 buçuk milyon bir farkımız var" diye konuştu.

"Amaç ilaca ulaşımı kolaylaştırmak"

Ödemelerin büyük olduğunu ancak en büyük sıkıntının ilaca erişim olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, reçete zorunluluğu getirildiğiyle ilgili eleştiriler yapıldığını ancak bazı kişilerin bunu kötü yönde kullandığını anlattı, bu yüzden 1 Kasım’dan itibaren kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alanların reçeteleri ile devlette ilaç bulamaması halinde 291 anlaşmalı eczaneden ilacın bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sigortalar ile 92 anlaşmalı serbest hekimin olduğunu ancak bunun artırılması için çalıştıklarını, amacın vatandaşların, kronik hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.