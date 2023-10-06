Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.T ve iki eczacı Ö.T ve E.T bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, zanlıların, “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrağı tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Cemal Çiftçi, Toydemir ailesinin evlerinin, iş yerlerinin arandığını ve birçok elektronik eşyanın emare olarak alındığını ifade etti.

Çiftçi, sosyal sigortaların, Eczane sahibi E.T'ye ağustos ayında 201 bin TL, diğer eczane sahibi Ö.T'ye ise 165 bin TL ödediğini mahkemeye aktardı.

46 REÇETE SAHTE… REÇETELER DOKTOR S.T TARAFINDAN YAZILDI

E.T'nin sigorta anlaşması olmamasına rağmen Eczanesi’ni kullanarak sahtekarlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini açıklayan Çiftçi, bir Eczanesi’nin 14, diğer Eczanesi’nin ise 32 reçetesinin sahte olduğunu belirtti. Çiftçi, sahte reçetelerin hepsinin doktor S.T tarafından yazılığını da mahkemeye aktardı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.