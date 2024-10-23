Polisin açıklaması şöyle:

01-02 Ekim 2024 tarihleri arasında Girne’de, G.S.(K-41)’nin, dolandırmak kastıyla bir şahsın bank hesabına yurt dışından 850.000 Stg para aktardığı ancak, bu parayı alabilmesi için 25.000 Stg paranın banka hesabında görünmesi ve %10 bankaya vergi yatırması gerektiği yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunduktan sonra, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 25.000 Stg ile 50.000 ABD doları nakit para temin ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.