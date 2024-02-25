İngiltere Premier Lig'de Newcastle United galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Arsenal yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.

Rakibini Sven Botman (kendi kalesine), Kai Havertz, Bukayo Saka ve Jakub Kwior'un golleriyle mağlup eden Arsenal ligde üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Arsenal, puanını 58 yaparken lider Liverpool'la iki puanlık farkı korudu.

Ligde Newcastle United engelini 4 golle geçen Arsenal, son 6 maçta 25 kez ağları havalandırdı.

West Ham United'ı 6-0'la geçen Kuzey Londra ekibi, Burnley ve Crystal Palace'ı 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

Mikel Arteta'nın takımı bu süreçteki diğer galibiyetlerini Nottingham Forest ve Liverpool'a karşı aldı.

Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Newcastle United karşısında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Saka, bu golle ligde 13 gole ulaşırken 30 yıl sonra bir ilke imza attı.

Genç oyuncu, takımın efsanelerinden Ian Wright'ın ardından Premier Lig'de üst üste beş maçta ağları havalandıran ilk İngiliz oyuncu oldu. Ian Wright, bu başarıyı 1994'te yakalamıştı.