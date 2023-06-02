Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.