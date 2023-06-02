Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.
Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada ''Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin.'' ifadeleri kullandı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P