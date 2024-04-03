Lefkoşa’da, 27 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın oğlu, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç hayati tehlikesini atlattı. Sami Sevinç’in ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Doğukan Yiğit Ünlü bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

POLİS KAZAYI ANLATTI!

Trafik şubesinde görevli polis memuru Halil Çoktan mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa gelen Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

SAMİ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI!

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti. Polis, Sevinç’in 6 saat süren bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.

SOL BACAĞINA İKİ PLATİN TAKILDI

Sevinç’in Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatına Operatör Doktor Barış Polat girerken, Sevinç’in sol bacağına iki platin takıldığı öğrenildi. Sami Sevinç’in köprücük kemiğinde kırıklar ve kafatasındaki çatlaklar nedeniyle hastanede bir müddet daha müşahede altında kalacağı belirtildi.

ZANLI ÜNLÜ TEMİNATA BAĞLANDI, TUTUKSUZ YARGILANACAK!

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.