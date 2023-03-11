Bugün oynanan tüm karşılaşmalar öncesinde Şampiyon Melekler Takımı anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Mağusa Arena'da oynanan günün diğer karşılaşmasında MGA rakibi MSA 'yı 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Şampiyon Melekler U14 Kızlar Liginde bugün iki karşılaşma oynandı. Erenköy'de oynanan karşılaşmada Karpaz Gate Marina rakibi Vakıflar 'ı 3-1 mağlup etti.

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