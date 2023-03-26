Kanal D'de yayımlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ isimli programda Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı.
Melekler Takımı’nın anısına Mağusa Limanı şarkısı seslendirildi.
Antakya Medeniyetler Korosu'ndan 'Mağusa Limanı' yorumu...#ŞarkılarBiziSöyler @resmisibelcan @hakanaltunmusic @HsnSnlndrc @sarkilarbzisylr @pollproduction @PhYapimSirketi #AntakyaMedeniyetlerKorosu pic.twitter.com/j31RfGQ7N5— Kanal D (@KanalD) March 25, 2023
Programda duygu dolu anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili ise şu paylaşımı yaptı:
“Kıbrıs kökenli yönetmen Yılmaz Özfırat’ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kanal D’de Şampiyon Meleklerimiz anısına söyledikleri şarkıları gözyaşları içinde izledik. Mağusa Limanı şarkısını okurlarken yüreğim parçalandı. Nur içinde yatsınlar, tüm ailelere sabırlar dilerim.”
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