“Kıbrıs kökenli yönetmen Yılmaz Özfırat’ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kanal D’de Şampiyon Meleklerimiz anısına söyledikleri şarkıları gözyaşları içinde izledik. Mağusa Limanı şarkısını okurlarken yüreğim parçalandı. Nur içinde yatsınlar, tüm ailelere sabırlar dilerim.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili ise şu paylaşımı yaptı:

Kanal D'de yayımlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ isimli programda Şampiyon Melekler Takımı unutulmadı.

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