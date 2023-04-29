Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası kupasını aldı.
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.
Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası kupasını aldı.
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.
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