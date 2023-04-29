Galatasaray Başkanı Özbek: 500 konteyner için bütçemizi tamamladık Galatasaray Başkanı Özbek: 500 konteyner için bütçemizi tamamladık

Mağusa Türk Gücü A2 Takımı geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenicami maçı sonrası  kupasını aldı.

Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan MTG gençleri Yenicami karşısında 3-2 galip geldi.