Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Turnuvanın son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.

Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'ı Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.



KURA ÇEKİMİ 17 MART'TA



Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City, Inter, Napoli ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 17 Mart Cuma günü yapılacak.



Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlar ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.