Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur'un taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar Mahzar Alanson, Fuat Güner, Ahmet Özhan, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan ve Teoman ile çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

- "Özkan Uğur'u hasretle uğurluyoruz"

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından usta sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi postnişini, sanatçı Ahmet Özhan da Uğur'un kabri başında dua etti.