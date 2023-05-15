Türkiye'de yapılan 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili seçiminde sandıkların yüzde 98’den fazlası açıldı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, açılan sandık oranının yüzde 98.48 olduğu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.34, Kemal Kılıçdaroğlu 45.00, Sinan Oğan yüzde 5.23 ve çekildiğini açıklayan Muharrem İnce yüzde 0.43 oranında oy aldı.

Oy oranlarının değişmemesi halinde hiçbir aday yüzde 50’yi geçemediği için 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı için ikinci tur düzenlenecek.

-Milletvekilliği seçimi

Açılan sandık oranının yüzde 98.36 olduğu milletvekili genel seçiminde ise AK Parti 266, CHP 168, Yeşil Sol Parti 62, MHP 51, İYİ Parti 44, Yeniden Refah 5 ve TİP 4 milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı toplam 322, Millet İttifakı toplam 212, Emek ve Özgürlük İttifakı ise toplam 66 milletvekiline sahip oldu.

Sayım devam ediyor.