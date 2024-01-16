Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, ara eleman sorununa vurgu yapıldı.

Raporun, "Zorluklara rağmen büyümek" ara başlığının altında inşaat sektöründeki maaşların durumu ele alındı.

Raporda, sorunlar sıralanırken, "Özellikle işçilik endeksindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir." denildi.

TMB raporunda yaşanan sorun şöyle aktarıldı:

“İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi ‘mavi yaka’ olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır”



Raporda çözüm için öneride bulunuldu ve eğitimde düzenleme yapılarak sektörün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi istendi. Raporda şu talep yer aldı:

“Sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması, hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir.”