Korkuteli’nde kamuya açık alanda alkollü olduğu sırada çevreye rahatsızlık veren bir kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı.

07.02.2026 tarihinde, saat 01.30 sıralarında Korkuteli’nde kamuya açık bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde, A.C. (E-61) isimli şahsın 190 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, olay yerine gelen polis ekiplerine hitaben makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.