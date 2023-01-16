Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu gölde bazı vatandaşlar da mangal yaktı. (AA)

Linke tıkladı 7 günde 74 bin TL'sini kaptırdı

Linke tıkladı 7 günde 74 bin TL'sini kaptırdı

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tuttuğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, şeffaf buzuyla birçok kişinin uğrak yeri haline geldi.

Ardahan-Kars illeri arasındaki,yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nden şaşırtan görüntüler geldi. Gölde ziyaretçiler mangal keyfi yaptı. Donan gölde mangal yapılması oldukça dikkat çekici bulundu.

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