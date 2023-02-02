Survivor'a veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor 2023'te izleyicilerin büyük bir merakla beklediği eleme gecesi heyecanı yarışmayı sarmış durumda. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor, yayınlandığı her dönemde ilgiyle takip edilerek reyting rekorları kırıyor. Yarışmada bu hafta eleme potasına çıkan 4 isimden biri adaya ve şampiyonluk hayallerine veda edecek. İşte 1 Şubat 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor yarışmasında adaya ve şampiyonluğa üçüncü veda eden isim 1 Şubat 2023 Çarşamba gecesi yayınlanan yeni bölüm ile beraber belli oldu. Elenen isimi Acun Ilıcalı sms oylarının belli olmasıyla beraber açıkadı.

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Yapılan oylama sonunda Gizem Avcı diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Böylelikle Survivor 2023'ün üçüncü elenen ismi netleşti ve Gizem Avcı oldu.

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Survivor Gizem, "En güzel 3 haftamı burada yaşadım." dedi.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2023 Survivor'ın ilk iletişim ödülü oyununun ödülü ise arkadaşlardan gelen fotoğraflı mesajlar oldu. Öte yandan kazanan takıma bir de alışveriş puanı veriliyor.

survivor 1 şubat 2023

Kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu. Erkekler yarışını da Halil'in sayısı ile ünlüler aldı. Bu sonuca göre iletişim ödülü ünlüler takımına gitti.