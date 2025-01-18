Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini O.A'nın yapmakta olduğu Oto Galeri adına kayıtlı MF 759 plakalı 2009 model mazda demio marka aracı dolandırmak kastı ile E. S.' ye 2013 model olarak söyleyip 8500 Sterlin’e anlaşıp sattığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihte acenteciliğini yaptığı Kıbrıs Sigorta şirketinden Trafik Sigorta poliçesine sahte davranışla MF 759 plakalı aracın model yılını 2013 yazarak sahteleyip E.Sye göndererek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, meselenin polisin bilgisine 17.01.2025 tarihinde geldiğini, zanlının derdest emri ile tutuklandığını belirtti. Polis ayni gün zanlının iş yerinde yapılan aramada bahse konu sahte poliçeyi düzenlediğini beyan ettiği bir adet HP marka dizüstü bilgisayar bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının düzenlemiş olduğu sahte trafik poliçesini WhatsApp hattı üzerinden müştekiye gönderdiği zanlıya ait Samsung s24 marka cep telefonu içerisinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve aranan emarelerin olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.