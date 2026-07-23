Ortadoğu'daki gerilimlerin artması petrol fiyatlarını yükseltirken, altın ons başına yaklaşık 4 bin 120 dolara gerileyerek iki haftanın en yüksek seviyesinden düştü.

İran destekli Husi militanları Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlediğini iddia ederek daha geniş çaplı enerji arzı kesintileri riskini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınması durumunda İran altyapısına saldırı uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler ham petrol fiyatlarını altı haftanın en yüksek seviyelerine taşıyarak enflasyon baskılarını yüksek tuttu ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar şimdi gelecek haftaki Federal Rezerv toplantısına odaklandı; politika yapıcıların faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Yine de piyasalar, yılın ilerleyen aylarında faiz artırımı olasılığını fiyatlandırmaya devam ediyor ve yatırımcılar Eylül ayında bir artış olasılığını yüzde 61 olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması ancak Eylül ayında olası bir artırım olasılığını açık bırakması bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 121 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 112 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 127 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 269 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 242 lira, en yüksek de 6 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 269 liradan alıcı buluyor.