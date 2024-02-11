Savaşan, EMİTT İş Geliştirme Konferansı’nda konuşma yaptı.

“Seyahat trendleri”, “sağlık turizmi”, “sorumlu turizm” ve “seyahat teknolojileri” gibi konuların tartışıldığı konferansta Savaşan konuşmasında GHTC’nin küresel iş birliği diplomasisi alanında üstlendiği vizyonu, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hedeflerini anlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Venezuela ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu 95 ülkeden turizm profesyonellerini bir araya getiren EMİTT’te İş Geliştirme Etkinlikleri kapsamında yapılan konferansa sektöre liderlik yapan 70’den fazla uzman isim katıldı.