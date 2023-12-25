Kaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso’nun anıldığı törenlere katıldığını belirten Ahmet Savaşan, mesajında, Kıbrıs Türk halkının var olmak için sürdürdüğü mücadelenin 21 Aralık 1963’te başladığına işaret ederek, 21 Aralık ile başlayan haftada gerekli direnişin ortaya konmaması veya konamaması durumunda, bu direnişin devam etme şansının ortadan kalkacağına ve böylelikle de Kıbrıs adasının tam anlamıyla Rum hakimiyetine geçmiş olacağına dikkat çekti.

21 Aralık ile başlayan zorlu mücadele günlerinde ortaya konan kahramanca direnişin, Kıbrıs Türklerinin saygı duyulması gereken bir halk olduğunu dünyaya gösterdiğini belirten Savaşan, bu direnişin Kıbrıs Türk Halkı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu da açtığını ifade etti.

Savaşan “Bu zorlu yol, yediden yetmişe Kıbrıs Türklerinin katkıları ile yürünmüş ve aşılmıştır” ifadelerini kullanandı.

“Aradan geçen bunca yıla karşın, Kıbrıs adasında yeni bir anlaşma sağlanamamışsa, bunun sorumlusu bu şanlı direnişi gerçekleştirerek ‘kendi kendini yönetme hakkını’ Rum tarafına teslim etmeyi reddeden Kıbrıs Türk halkı değildir” diyen Ahmet Savaşan, “anlaşmazlığın sürmesinin sorumlusu, Kıbrıs Türk halkının direnişinin başarısını kabullenmeye yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafıdır. Rum tarafının uzlaşmazlığı devam ettiği sürece 21 Aralık gecesi başlayan mücadelemiz, yeni koşullarda, çok daha güçlü bir şekilde ama aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Varoluş Mücadelesinde Küçük Kaymaklı direnişinin ve Şehit Hüseyin Ruso’nun özel bir yeri olduğunu belirten Savaşan mesajının sonunda, “Ruso’nun anısını yaşatmak ve Kaymaklı ruhunu canlı tutmak bizlerin asli görevidir. Bu görevin bilincindeyiz ve gerekeni de bugün de yarın da yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda halkımızın kahramanlığı, özverisi ve bilinçli direnişi karşısında bir kez daha saygı ile eğiliyor; varoluşumuz için canını esirgemeyen şehitlerimizi rahmetle anarak, yaşayan gazilerimizin ellerinden minnet ve hürmetle öpüyorum” ifadelerini kullandı.