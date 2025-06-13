Savaşan, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 11-13 Haziran tarihleri arasında İran’ın Hamedan kentinde düzenlenen 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere ülkede bulunduklarını belirtti.

Savaşan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sabah saatlerinde, üç kişilik heyetimizle birlikte Pegasus Hava Yolları’nın 06:25 uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek üzere saat 04:00 civarında havaalanına ulaştık. Ancak havaalanında, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısı nedeniyle İran hava sahasının kapatıldığını öğrendik. Bu gelişme üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ile derhal irtibata geçtik. Büyükelçilik yetkilileri bizleri hızlıca elçiliğe ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi ve tüm yetkililer en üst düzeyde bizlerle yakından ilgilenmektedir.”

Savaşan ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun süreci yakından takip ettiğini belirterek, destekleri için teşekkür etti.

Milletvekili Savaşan, paylaşımını “İyiyiz ve güvendeyiz” ifadesiyle tamamladı.